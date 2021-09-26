Большинство швейцарцев проголосовали за легализацию однополых браков на референдуме

Если в Швейцарии легализуют однополые браки, такие пары смогут брать детей из приюта Фото: REUTERS

В Швейцарии прошел референдум о легализации однополых браков. По предварительным данным, большинство граждан страны выступили в поддержку инициативы - "за" проголосовали 63,5% швейцарцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную телекомпанию.

Если в Швейцарии легализуют однополые браки, такие пары смогут не только официально фиксировать свои отношения, но и брать детей из приюта. Гомосексуалам также будет разрешено заводить детей с помощью искусственного оплодотворения. Сейчас, по закону, на использование донорской спермы могут рассчитывать только гетеросексуальные швейцарцы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Польше пять воеводств объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ", а Венгрия приняла целый ряд законов, которые были расценены в ЕС "недружественными проявлениями" по отношению к гомосексуалам.