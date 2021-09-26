Тишковец пообещал москвичам возвращение бабьего лета в последнюю неделю сентября 2021

Метеоролог обещает погоду от +12 до +17 градусов вплоть до 4-5 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам наступление бабьего лета. По его словам, в скором времени в столице наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды.

Тишковец отмечает, что ближайшие двое суток метеоусловия в Центральной России будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, поэтому не обойдется без кратковременные дождей. Температура будет доходить до +11 градусов. В ночь на вторник, 28 сентября, выпадут финальные осадки. А затем инициативу перехватит скандинавский антициклон и на улице станет гораздо теплее и суше.

Метеоролог обещает погоду от +12 до +17 градусов вплоть до 4-5 октября.

"Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем, хотелось бы больше солнца и тепла. Поэтому, грядущие метеоусловия вполне заслуживают репутацию "прокси" бабьего лета", - резюмирует Тишковец в своем Инстаграм.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Тишковец на своей странице в Instagram поделился мнением о причинах гибели людей на горе Эльбрус после резкого ухудшения погоды. По его словам, виноваты "черная" метель и мороз.