Умер Христо Ганев, болгарский актер и режиссер

Известный болгарский режиссер, актер, сценарист и писатель Христо Ганев. Фото: кадр из видео

Известный болгарский режиссер, актер, сценарист и писатель Христо Ганев скончался в возрасте 97 лет. Как сообщила семья кинематографиста, он умер 25 сентября 2021 года. Объявить об этом его родственники решили сейчас, пишет BTV со ссылкой на подтверждение от семьи кинематографиста.

Христо Ганев начал работу в кино, став сценаристом фильма "Песня о человеке" в 1954 году.

В 1957-м начал сотрудничать с режиссером Бинкой Желязковой, своей супругой. Их дочь Светлана в дальнейшем стала кинооператором.

Ганев был лауреатом множества премий, в частности, в области мультипликации - он писал сценарии для произведений своего зятя, художника, режиссера и карикатуриста Анри Кулева. Одни из самых известных сценарных работ Ганева - "Партизаны", "Как молоды мы были", "Ночью по крышам" и "Жизнь течет тихо".