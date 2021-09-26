Эрдоган попросил войска США уйти из Сирии и Ирака ради мира во всем мире

Президент Турции Тайип Эрдоган Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы ухода армии США из Сирии и Ирака после того, как американские войска уже покинули Афганистан. По мнению главы государства, необходимо дать странам и их народам самим принимать решения внутри себя.

"Если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана. Потому что, если мы собираемся установить мир во всем мире, больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто дать этим народам, этим администрациям возможность самим принимать решения", - заявил Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.

На вопрос о том, займет ли Турция место США в этих регионах, Эрдоган ответил уклончиво. По его словам, представители Анкары не остаются там, где их не хотят видеть и не рады им.

Президент также отметил, что для достижения мира сейчас нужно действовать сообща, объединив действия США, России, Ирана и Турции. Ситуацию в Сирии Эрдоган намерен обсудить с Россией уже в ближайшее время - 29 сентября он встретится в Сочи с президентом Владимиром Путиным и поговорит, в том числе, на эту тему.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Анкара остается партнером Москвы, однако между ними по-прежнему существует ряд разногласий - в частности, по поводу принадлежности полуострова Крым. Турция не признает вхождения полуострова в состав России.