Посол РФ заявил, что Россия готова работать с правительством Германии в любом составе

26 сентября прошли выборы в бундестаг Германии Фото: REUTERS

Россия готова работать с любым правительством, сформированным в результате прошедших в воскресенье выборов в парламент Германии. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат подчеркнул, что Россия с уважением относится к волеизъявлению немецкого народа и далека от попыток высказывать личные политические предпочтения. МИД страны будет работать с тем составом бундестага, который будет сформирован по результатам голосования, заявил Нечаев.

Он выразил надежду на то, что новое руководство ФРГ учтет стремление подавляющего числа немцев и россиян жить в мире. А также, сказал Нечаев ТАСС, Россия ожидает, что политическая конъюнктура не повиляет на договоренности по проекту "Северного потока - 2".

Как ранее писал сайт kp.ru, избирательные участки закрылись в Германии 26 сентября в 18:00 по местному времени. Экзит-полл ZDF показывает, что блок ХДС/ХСС проигрывает выборы социал-демократам - голоса распределились 24% против 25%.