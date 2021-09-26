Совбез Белоруссии: Польша и Литва совершили 700 попыток вытеснить мигрантов на территорию республики

По словам Александра Вольфовича, ситуация с мигрантами на границе в Польше и Литве ужасающая Фото: Дмитрий БРУШКО

Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев. Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, все попытки были совершены в августе и начале сентября 2021 года.

По словам госсекретаря, чуть более чем за месяц Белоруссия пресекла более чем 700 попыток выдворить беженцев из Литвы и Польши на территорию республики. Как сообщил Вольфович в эфире телеканала ОНТ, Запад способствовал появлению потоков мигрантов, свергнув правительства ряда стран, а потом отгородился от этих людей колючей проволокой.

"Их даже позвали, пообещав новую замечательную жизнь в Европе. Но вместо того, чтобы работать в соответствии с действующими международными договорами, которые всегда соблюдались, Запад теперь пытается отгородиться от этой возникшей проблемы колючей проволокой. Гибнут люди, которые пытаются перейти границы", - заявил Вольфович.

По его словам, ситуация с мигрантами на границе в Польше и Литве ужасающая. Людей якобы избивают и бьют электрошокером каждый день.

Как ранее писал сайт kp.ru, государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что Польша начала доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе республики.