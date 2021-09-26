Глава МИД Украины назвал речь Зеленского в ООН с цитатами Путина «одной из самых сильных» на нынешней Генассамблее

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с трибуны ООН Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступление президента страны Владимира Зеленского на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке было «одним из самых сильных».

«Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты», - сказал глава украинского МИД в эфире телеканала «1+1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, выступая на нынешней сессии Генассамблеи, Владимир Зеленский на русском языке процитировал президента России Владимира Путина, но при этом запутался, выдержки из какой именно речи он решил привести. Глава Незалежной заявил, что Россия якобы нарушает собственные слова о необходимости соблюдать существующую архитектуру международных отношений и права, после чего решил подтвердить свое заявление словами российского коллеги об опасности попыток расшатать авторитет ООН.