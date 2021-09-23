Зеленский запутался, цитируя Путина на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Выступая на 76-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке, украинский лидер Владимир Зеленский на русском языке процитировал президента России Владимира Путина, но при этом запутался, выдержки из какой именно речи он решил привести.

Глава Незалежной во время своего выступления заявил, что Россия якобы нарушает собственные слова о необходимости соблюдать существующую архитектуру международных отношений и права, после чего решил подтвердить свое заявление словами российского коллеги об опасности попыток расшатать авторитет ООН.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы… Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства», - сказал по-русски Зеленский.

Он добавил, что «все это слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году». Однако приведенная им цитата – выдержка из выступления президента России на ГА шесть лет назад, когда он назвал нелегитимными любые действия стран в обход устава Организаций Объединенных Наций, и к мюнхенской речи эти слова не имеют никакого отношения. На ошибку Зеленского обратили внимание журналисты РИА Новости.

Напомним, в 2007 году президент России во время выступления в Мюнхене произнес речь, которую позже назвали «Мюнхенской речью Путина». В частности, он тогда говорил о том, что наша страна не принимает вашингтонскую политику «однополярного мира», а также о тщетности «навязывания стереотипов» и опасности дальнейшего расширения НАТО на Восток.

К слову, как писал сайт kp.ru, выступая на нынешней Генассамблее, Зеленский заявил, что Украина «хочет оживить ООН», а «для начала надо «обновить устав» Организации.

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