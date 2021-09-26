ЦИК опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг ФРГ

Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, по итогам голосования будет избран новый канцлер Германии Фото: REUTERS

По предварительным данным, выборах в бундестаг ФРГ лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая немного опережает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Пока Центризбирком Германии официально подвел итоги обработки бюллетеней только в двух из 299 немецких округов, в одном из них – в Баварии – ХДС/ХСС набрал 33,9% голосов избирателей и опередил СДПГ. Однако Федеральная избирательная комиссия отмечает, что по сравнению с парламентскими выборами 2017 года в Баварии блок Ангелы Меркель потерял почти восемь процентов.