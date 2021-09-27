Еврокомиссар заявил, что энергетический кризис в Европе продлится до конца зимы

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что энергетический кризис в Европе продлится до конца грядущей зимы. Об этом он заявил в воскресенье, 26 сентября, в эфире радио RTL.

«Я думаю, что эта ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму. И у этого есть множество причин», - сказал еврокомиссар.

Среди факторов, которые вызвали подорожание энергоносителей в европейских странах, Тьерри Бретон назвал и кризис, вызванный пандемией коронавируса, и переход на «зеленую энергетику», в связи с чем были закрыты многие нефтяные и газовые скважины.

«У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось», - отметил он.

Кроме того, по словам Тьерри Бретона, еще одна причина кроется в «геополитической напряженности» и «чрезмерной зависимости некоторых стран, в частности Германии, от российского газа». Он добавил, что теперь «они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине против коронавируса «Спутник V», поскольку в ЕС достаточно уже одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратов.