Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине «Спутник V»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине против коронавируса «Спутник V», в ЕС достаточно уже одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратов.

«Так как мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам абсолютно не нужен будет «Спутник V», - сказал еврокомиссар в эфире телеканала TF1.

Он добавил, что с марта по июнь в страны Евросоюза поступит от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса, а уже к середине лета, 14 июля, ЕС сможет достичь коллективного иммунитета.

«Что касается «Спутника V». У россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии», - заявил Тьерри Бретон.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg отмечало, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» – крупнейший научный прорыв после распада СССР. После публикации в медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований стало понятно, что российский препарат защищает от COVID-19 не хуже американских или европейских аналогов и в разы лучше китайских. В тестировании прививки приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, а ее эффективность оценивается в 91,6%.

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