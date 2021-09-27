Посол России в Берлине ожидает, что новые власти ФРГ выполнят обязательства по «Северному потоку — 2»

Накануне в Германии прошли парламентские выборы Фото: REUTERS

Россия ожидает, что новые власти Германии выполнят обязательства страны по «Северному потоку — 2», а политическая конъюнктура после формирования правительства ФРГ не окажет влияния на ситуацию с газопроводом. Об этом сказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Что касается «Северного потока — 2», то ожидание здесь одно: заключённые договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры», - приводит слова дипломата ТАСС.

Сергей Нечаев отметил, что российская сторона исходит из того, что «ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом». При этом он подчеркнул, что «сотрудничество России и ФРГ в энергетической сфере – исключительно успешный проект».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Нечаев сказал, что Москва с уважением относится к волеизъявлению немецкого народа и готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано по итогам прошедших в Германии выборов в Бундестаг.