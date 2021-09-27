Глава Pfizer считает, что мир вернется к обычной жизни после пандемии коронавируса через год

Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла мир вернется к обычной жизни после пандемии коронавируса не раньше, чем через год. Однако, по его словам, наиболее вероятным развитием событий станет появление новых мутаций вируса, и ежегодная вакцинация против COVID-19 станет нормой.

«Я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации», - заявил глава компании – производителя вакцин в эфире телеканала ABC.

Альберт Бурла добавил, что в распоряжении медиков во всем мире появятся препараты против коронавируса, «которые будут действовать по меньшей мере год».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал правильной стратегию властей страны, отказавшихся вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. По его мнению, бороться с COVID-19 можно только вакцинацией.