Итоги голосования в Бундестаг ФРГ: победила СДПГ с 25,7% голосов

Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, по итогам голосования будет избран новый канцлер Германии Фото: REUTERS

К утру понедельника, 27 сентября, Федеральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала предварительные итоги выборов в Бундестаг ФРГ. По данным немецкого Центризбиркома после обработки всех бюллетеней с 299 немецких округов, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов избирателей.

Второе место с небольшим отставанием от социал-демократов блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который поддержали 24,1% взрослых граждан страны, пришедших в воскресенье на избирательные участки. Ранее в ЦИК отмечали, что это худшие результаты консервативного блока за всю историю его существования.

Всего же в Бундестаг созыва проходят шесть политических объединений: «Зеленые», занявшие третье место с 14,8%, следом с 11,5% голосов идет «Свободная демократическая партия». Пятое место заняла «Альтернатива для Германии» (10,3%). Кроме того, благодаря полученным в избирательных округах трем прямым мандатам в немецкий парламент проходит Левая партия, набравшая 4,9%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, в которых впервые за долгие годы не принимала участие Ангела Меркель. Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц уже получает поздравления с победой.