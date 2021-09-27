Правительство РФ поручило усилить адресную помощь после изменения тарифов ЖКХ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правительство поручило ряду ведомств проработать вопрос об усилении адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Как предполагается, социально незащищенным категориям будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов ЖКХ сверх инфляции.

Как передают «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-министра Марата Хуснуллина, тарифы собираются довести до экономически обоснованных. Тарифы планируют устанавливать, исходя из стоимости ремонта, а также модернизации инфраструктуры.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», - указали изданию в аппарате вице-премьера.

Проработку данного вопроса Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минфину, Минэкономразвития, а также Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Главным исполнителем поручения назначено Министерство строительство.

В ФАС, в свою очередь отметили, что дополнительные меры адресной поддержки будут важным элементом социальной помощи граждан. Как заявила председатель экспертного совета комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, на сегодняшний день есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.

Напомним, ранее появилось сообщение, что правительство России готовит концепцию перестройки сферы ЖКХ. Стратегию планируют утвердить не позднее первого квартала следующего года.