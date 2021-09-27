Опрос: почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири Фото: Олег УКЛАДОВ

Около половины россиян готовы переехать в новые города Сибири, которые ранее предложил построить министр обороны России Сергей Шойгу. Основными причинами такого решения граждане называют гарантированную работу и большую зарплату. Об этом говорит исследование банка «Открытие».

Как передает РИА Новости, согласно результатам опроса «безусловно готовы» переехать на новое место жительства 7% респондентов, ещё 41% опрошенных сообщили о своей готовности переехать туда при определённых условиях. Не захотели жить в таких городах 51% граждан.

Свою готовность к переезду обосновали гарантированной работой и заработной платой в два-три раза выше, чем сегодня, 29% опрошенных. За подъёмные более одного миллиона рублей готовы переехать 12% респондентов, а 11% указали на комфортные условия жизни и развитую городскую инфраструктуру.

Многие россияне не собираются жить в новых городах Сибири из-за плохого климата и слишком холодной погоды (44% респондента), неудобного географического положения (31%), а также нежелания менять нынешнее место жительства (28%).

К идее постройки новых городов в Сибири положительно отнеслось 40% опрошенных, негативно отреагировало 27% респондентов.

В опросе приняли участие более одной тысячи россиян в возрасте 18–65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Напомним, ранее Москва, Санкт-Петербург и Казань были названы лучшими для успешной карьеры городами.