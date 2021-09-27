У госпитализированной Ларисы Гузеевой не обнаружили коронавирус Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Анализ на коронавирус не выявил инфекции у актрисы Ларисы Гузеевой, госпитализированной в понедельник, 27 сентября, в Коммунарку. Об этом рассказал сайту kp.ru источник в медицинских кругах.

Гузеевой сделали компьютерную томографию и тест на COVID-19. Оба анализа показали, что у телеведущей коронавируса нет. Собеседник отметил, что телеведущая сильно перенервничала и причиной ее плохого самочувствия, вероятнее всего, стал стресс. Актрису могут выписать уже днем в понедельник.

Как писал сайт kp.ru, Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус, ее состояние врачи оценивали как стабильное. Диагноз, с которым бессменная ведущая телешоу «Давай поженимся» попала в больницу, пока неизвестен.

Еще утром в воскресенье Гузеева выкладывала в Instagram фото из Крыма, в частности показала своим поклонникам, как проходят косметические процедуры в одной из клиник полуострова.