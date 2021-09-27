Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения коронавируса Фото: Светлана Макеева

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, какие факторы приводят к риску тяжелого течения COVID-19 и даже летального исхода.

Как сообщила эксперт, повышенный риск летального исхода от коронавируса существует у курящих граждан. Специалист также указала на исследование ученых, которые обнаружили три гена, влияющих на тяжесть течения COVID-19. Среди таких генов МАРТ, PIGN и CCR5, которые способны помочь в разработке препаратов для борьбы с инфекцией. При этом первый из них также усиливает вероятность неврологических осложнений.

Баранова также отметила, что сопутствующие заболевания давно известны врачам как фактор риска при коронавирусной инфекции. «Усугубить положение могут и больничные инфекции. Если они антибиотикорезистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал», - заявила биолог в интервью радио Sputnik.

Специалист отметила, что иногда врачи могут предсказать тяжесть течения заболевания при помощи результатов анализа крови пациентов. Если у заболевших COVID-19 уровень С-реактивного белка в 70 раз превышает допустимые значения, это может свидетельствовать о высоком риске летального исхода от коронавируса.

Напомним, ранее инфекционист сообщил, что тяжесть коронавируса зависит от способа его проникновения в организм. Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи.