ФСБ предотвратила теракт в Уфе, задержано пять членов неонацистской группировки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе задержаны пять членов неонацистской группировки, которая готовила теракты против правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, где отметили, что у задержанных нашли самодельную бомбу, а также портреты главарей Третьего рейха и Бандеры.

«Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств», - приводит ТАСС сообщение ЦОС.

По адресам проживания участников группировки, а также в оборудованном в заброшенном строении тайнике обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для синтеза того устройства. Кроме того, нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств и девять единиц холодного оружия.

Следственным комитетом РФ в отношении участников группировки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту», 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств», 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Напомним, в минувшую пятницу, 24 сентября, ФСБ ликвидировала крупный канал продажи наркотиков в интернете. Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе организатор.