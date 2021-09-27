Глава Рыбного союза предсказал снижение цен на красную икру к Новому году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К Новому году стоимость красной икры не превысит цифры 2020 года. Такое заявление сделал председатель Рыбного союза Александр Панин допустив, что цены этого продукта окажутся ниже текущего уровня.

Глава Рыбного союза указал на то, что на данный момент добыча икры выше, чем годом ранее, при этом платежеспособный спрос не растет. Панин также отметил, что на фоне низкого улова к Новому году в прошлом году стоимость продукта поднялась до 5,5 тысячи рублей за килограмм.

«Икры было мало, поэтому стоимость и горбуши была высокая. Так что разницы большой между неркой и горбушей не было», - отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

По его словам, ближе к Новому году цены на красную икру в опте не должны превысить 3,5 - 4 тысяч рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Как он отметил, торговые сети могут установить наценку в виде 20–30 процентов, и в итоге в рознице икра будет стоить 4,2–5,6 тысячи рублей.

Напомним, ранее Росрыболовство прогнозировало падение цен на красную рыбу и икру.