ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить реализацию газа на бирже Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала «Газпрому» увеличить продажи газа на бирже.

Как сообщается на сайте ФАС, в ходе мониторинга на биржевых торгах было установлено снижение объемов реализации газа. Из-за этого в августе 2021 года объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 миллиарда кубометров.

Отмечается, что сокращение продаж газа произошло после того, как «Газпром» прекратил выставлять заявки на суточных торгах, а неудовлетворенный спрос вызвал увеличение цен на бирже. Также уточняется, что в 2018 году объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составил 15,5 миллиарда кубометров, в 2019 – 11 миллиардов кубометров, в 2020 – 12,1 миллиарда. За 8 месяцев этого года биржевые продажи газа составили 3,6 миллиарда кубометров.