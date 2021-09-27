Григорий Явлинский госпитализирован из-за проблем с сердцем Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем, рассказал осведомленный источник kp.ru.

- На выходных политику стало плохо с сердцем. Его доставили в одну из больниц столицы. Состояние политика оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Пока что Явлинскому рекомендовано оставаться в больнице, - отметил источник.

Тем временем в пресс-службе «Яблока» порталу Life сообщили, что ничего не знают о госпитализации Явлинского. В понедельник, 27 сентября, запланировано мероприятие, на котором политик должен присутствовать, отметили в партии.

Добавим, что в 1998 году Явлинскому провели операцию на сердце в Германии, а через год в Соединенных Штатах.

Как писал сайт kp.ru, в этом году Явлинский впервые отказался баллотироваться на выборы в Государственную думу. До этого он всегда возглавлял общефедеральной список «Яблока» на голосовании в нижнюю палату парламента.