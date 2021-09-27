Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии гуманитарной катастрофой

Александр Лукашенко заявил, что ситуация с мигрантами на границе Белоруссии — это гуманитарная катастрофа Фото: REUTERS

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе страны.

- Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе, — цитирует белорусского лидера БелТА.

Также Лукашенко выразил мнение, что страны-соседи ввели режим чрезвычайного положения и никого не пускают на свою территорию, чтобы "никто не знал, как там умирают люди".

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев, все попытки были совершены в августе и начале сентября 2021 года. По словам госсекретаря, чуть более чем за месяц Белоруссия пресекла более чем 700 попыток выдворить беженцев из Литвы и Польши на территорию республики. Как сообщил Вольфович в эфире телеканала ОНТ, Запад способствовал появлению потоков мигрантов, свергнув правительства ряда стран, а потом отгородился от этих людей колючей проволокой.