Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс». Препарат разработан российским биотехнологическим холдингом «Институт стволовых клеток человека».

Цель клинических испытаний – оценка безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины «у взрослых здоровых добровольцев», сообщается на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Вакцина будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения, дозировка 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» могут стартовать в сентябре 2021. В них, как ожидается, примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний. Доклинические исследования «Бетувакс-Ков-2» показали хорошую эффективность с высокими показателями антител против коронавируса.