Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 сентября 2021 12:46

Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Ожидается, что в исследовании примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс». Препарат разработан российским биотехнологическим холдингом «Институт стволовых клеток человека».

Цель клинических испытаний – оценка безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины «у взрослых здоровых добровольцев», сообщается на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Вакцина будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения, дозировка 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» могут стартовать в сентябре 2021. В них, как ожидается, примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний. Доклинические исследования «Бетувакс-Ков-2» показали хорошую эффективность с высокими показателями антител против коронавируса.