Стоимость акций "Газпрома" превысила 350 рублей впервые с 2008 года Фото: REUTERS

Стоимость акций российской компании "Газпром" на Московской бирже по состоянию на 10:18 по московскому времени достигла 350,06 рубля за бумагу. Цена акций выросла на 1,66 процента.

Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года. К 10:50 по московскому времени акции ускорили рост и торговались на уровне 350,09 рубля за бумагу. Таким образом, рост стоимости составил 1,75 процента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба рекомендовала "Газпрому" увеличить продажи газа на бирже. Как сообщается на сайте ФАС, в ходе мониторинга на биржевых торгах было установлено снижение объемов реализации газа. Из-за этого в августе 2021 года объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 миллиарда кубометров.