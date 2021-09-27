Кремль: у Путина в графике пока нет переговоров с Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У президента России Владимира Путина на данный момент нет переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который с 24 сентября находится с частным визитом в Сочи. Такое заявление в понедельник, 27 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У нас в графике нет каких-то элементов рабочего визита президента Лукашенко в Россию, то есть каких-то контактов с президентом не запланировано», - заявил представитель Кремля.

Напомним, Путин и Лукашенко провели очную встречу в четверг, 9 сентября. По итогам переговоров Москва и Минск согласовали 28 программ по Союзному государству. В ходе встречи белорусский лидер заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре этого года в ходе заседания Государственного совета Белоруссии. Российский президент в свою очередь указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.