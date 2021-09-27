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Политика27 сентября 2021 13:31

Песков: Путин выступает за сменяемость власти, но это не должно быть навязчивой идеей

Все хорошо в меру, отметил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но это не должно быть навязчивой идеей

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но это не должно быть навязчивой идеей

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей.

- Что касается сменяемости власти - конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что "все хорошо в меру".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин провел время в Тайге, где он несколько дней отдыхал после Восточного экономического форума и посещения космодрома Восточный в Амурской области. Представитель Кремля, в частности, поделился информацией о том, как обеспечивается безопасность главы государства в ходе таких поездок. По его словам, это "те люди, которые должны этим заниматься".