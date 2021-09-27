Песков: Путин выступает за сменяемость власти, но это не должно быть навязчивой идеей

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но это не должно быть навязчивой идеей Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей.

- Что касается сменяемости власти - конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что "все хорошо в меру".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин провел время в Тайге, где он несколько дней отдыхал после Восточного экономического форума и посещения космодрома Восточный в Амурской области. Представитель Кремля, в частности, поделился информацией о том, как обеспечивается безопасность главы государства в ходе таких поездок. По его словам, это "те люди, которые должны этим заниматься".