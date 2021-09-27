МВД: Мигранты в России стали чаще совершать преступления

Мигранты в России стали чаще совершать преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мигранты в России стали совершать больше преступлений. За восемь месяцев 2021 количество нарушений закона ими выросло на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в МВД,

За январь-август мигранты совершили 24,7 тысячи правонарушений. Больше всего преступлений приходится на приезжих из стран СНГ – 19,2 тысячи. В общей статистике преступлений мигранты из СНГ занимают 77,8%, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Количество преступлений против мигрантов в период с января по август 2021 сократилось на 1,1% до 10,3 тысячи.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Подмосковье предъявили обвинение двум уроженцам ближнего зарубежья в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом. Тело 67-летней женщины обнаружили неподалеку от деревни Бужаниново, по "горячим следам" следователям удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.