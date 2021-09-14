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Происшествия14 сентября 2021 10:02

Двум мигрантам предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом

Правоохранительные органы также проверят законность нахождения этих иностранцев на территории России
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий

Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГСУ СК России по Подмосковью предъявило обвинение двум уроженцам ближнего зарубежья в изнасиловании и убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи провели комплекс действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего и личности участников преступления. Сторона обвинения будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемых под стражу на время расследования.

"По уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступлений, - уточнили в ведомстве. - У обвиняемых получены биологические образцы необходимые для проведения экспертиз".

Правоохранительным органам предстоит провести еще несколько экспертиз. Кроме того, следователи проверят, насколько законно эти мигранты находились на территории России. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих порядок пребывания в стране иностранцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, в подмосковном лесу неподалеку от деревни Бужаниново обнаружили тело 67-летней женщины. По "горячим следам" следователям удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

После этого глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил о намерении потребовать от владельца закрыть здание общежития, где проживают мигранты.