В Макрона бросили предмет, похожий на яйцо

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона на выставку в Лионе, неизвестный бросил во французского лидера предмет, похожий на яйцо. Как сообщается, молодой человек был задержан службой безопасности.

Как передает издание Lyon Mag, неизвестный предмет был брошен во французского лидера во время его визита на выставку Eurexpo. Отмечается, что согласно предварительной информации, в главу государства бросили яйцо.

Согласно видео, представленному изданием, похожий на яйцо предмет попал в плечо президента Франции, однако отскочил от него.

Напомним, в начале августа этого года в премьер-министра Чехии Андрея Бабиша кинули яйцо во время предвыборного агитационного мероприятия, которое проводилось в поселке Пругонице недалеко от Праги. Полиция задержала двух противников политика.