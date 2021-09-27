Путин: Кричать "ура" еще рано, враг в лице бедности пока не побежден

Владимир Путин заявил, что "враг в лице бедности пока не побежден" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал главными врагами РФ бедность большого количества россиян, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре.

- Кричать "ура!" еще рано, враг в лице бедности пока не побежден, надо повышать уровень благосостояния граждан. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, — сказал российский лидер во время встречи с лидерами партии "Единая Россия".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами партий, вошедших в новый состав Госдумы, заявил, что экономика РФ после спада, вызванного пандемией, восстановилась. Путин отметил необходимость улучшать "условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами". По его словам, нужно "повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения", а также продолжать менять структуру экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.