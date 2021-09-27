Песков: Шойгу и Лавров не пойдут в Госдуму РФ

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не пойдут в Государственную думу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает РИА Новости, представитель Кремля сообщил, что оба министра останутся на своем месте.

Напомним, в понедельник, 27 сентября, президент России Владимир Путин сообщил, что пятерка списка Единой России возглавит специально созданные партийные комиссии. Как уточнил российский лидер, Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель штаба Общероссийский народный фронт (ОНФ) Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению, а уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова – комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.

Как писал сайт kp.ru, ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов уже сообщал, что в партии идут консультации о возможном отказе от депутатских мандатов Шойгу и Лаврова.