Украина раскритиковала Венгрию за контракт с «Газпромом» Фото: REUTERS

Киев разочарован решением Венгрии подписать с «Газпромом» новый контракт на поставки газа в обход Украины, заявило Министерство иностранных дел страны.

Соглашение между Венгрией «Газпромом» является «политизированным и экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины», говорится в заявлении на сайте украинского МИД. В ведомстве считают, что контракт «не соответствует принципам» Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрии.

Как отметили в МИД Украины, Будапешту было бы выгоднее получать голубое топливо транзитом через украинскую газотранспортную систему. Киев инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в столице Венгрии.

В украинском МИД заявили, что власти страны обратятся Еврокомиссию с просьбой проверить газовое соглашение на соответствие европейскому законодательству в области энергетики.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. «Газпром» будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.