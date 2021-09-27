Путин призвал выработать алгоритм действий на случай новых пандемий

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал использовать опыт, полученный во время пандемии коронавируса, чтобы создать алгоритм действий на будущее. Он поможет эффективнее отвечать на новые вызовы в области эпидемиологического благополучия, если они снова возникнут перед страной.

Путин напомнил, что пандемия коронавирусной инфекции привела к серьезным ограничениям в общественной жизни, закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. В связи с этим российские власти оказали принципиально новые меры поддержки для экономики и граждан. По ходу реализации эти проекты требовали донастройки. В будущем, считает Путин, большинство таких вопросов должно решаться автоматически.

"Нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении было сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме", - рассказал Путин на заседании Совбеза России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России ожидается четвертая волна коронавируса. В связи с этим в стране могут разрешить применение иностранных вакцин от COVID-19.