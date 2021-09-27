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Политика27 сентября 2021 15:21

Путин призвал выработать алгоритм действий на случай новых пандемий

Большинство решений вопросов должно стать автоматическим, говорит президент
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал использовать опыт, полученный во время пандемии коронавируса, чтобы создать алгоритм действий на будущее. Он поможет эффективнее отвечать на новые вызовы в области эпидемиологического благополучия, если они снова возникнут перед страной.

Путин напомнил, что пандемия коронавирусной инфекции привела к серьезным ограничениям в общественной жизни, закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. В связи с этим российские власти оказали принципиально новые меры поддержки для экономики и граждан. По ходу реализации эти проекты требовали донастройки. В будущем, считает Путин, большинство таких вопросов должно решаться автоматически.

"Нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении было сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме", - рассказал Путин на заседании Совбеза России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России ожидается четвертая волна коронавируса. В связи с этим в стране могут разрешить применение иностранных вакцин от COVID-19.