YouTube снял блокировку со скандального обзора BadComedian на фильм "Чернобыль"

Видеохостинг YouTube снял блокировку с обзора BadComedian на фильм "Чернобыль". Фото: скриншот видео

Видеохостинг снял блокировку с обзора российского блогера Евгения BadComedian Баженова на фильм "Чернобыль" с Данилой Козловским. Об этом сообщил блогер у себя в Instagram, напомнив, что с ситуацией пообещал разобраться продюсер киноленты Александр Роднянский.

- В данный момент блокировку сняли. Выражаю благодарность ему и вам! Повторюсь, сам Роднянский может иметь какое угодно мнение обо мне, но то, что с обзора сняты все ограничения, подтверждает его идеи о защите свободы слова. Наконец можно выдохнуть! — написал Баженов.

Он еще раз поблагодарил своих зрителей и Роднянского, который не допустил "нервотрепки со страйками".

Как рассказывал Баженов, обзор заблокировали в 68 странах мира, среди которых нет России, по требованию стримингового сервиса Netflix, которому принадлежат права на показ "Чернобыля". Жалобы также поступали от компаний MPI Media и CPRAgency. Кроме того, блогер в своем Telegram-канале раскритиковал продюсера киноленты Александра Роднянского. Однако Роднянский появился в комментариях к посту Баженова в Instagram и опроверг информацию о причастности к блокировке обзора. Также он пообещал выяснить, кто заблокировал видео и по какой причине.