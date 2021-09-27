В Великобритании на заправке несколько человек подрались из-за дефицита бензина

Проблемы с бензином начались в Великобритании несколько месяцев назад Фото: REUTERS

На одной из автозаправок в Великобритании произошла драка из-за нехватки бензина. Инцидент случился в Западном Суссексе - дрались двое мужчин, потом в разборки вмешались еще несколько человек.

Согласно видеозаписи, опубликованной изданием The Sun, мужчины успели обменяться несколькими ударами и оскорблениями. Когда они собирались перейти к более решительным действиям, их разняли свидетели происшествия. Люди за кадром просят дерущихся остановиться, иначе они вызовут полицию.

Проблемы с бензином начались в Великобритании несколько месяцев назад из-за перебоев в цепочке поставщиков продовольствия и нехватки водителей бензовозов. Сегодня ситуация с дефицитом топлива дошла до такой степени, что на заправках образовались огромные очереди из автомобилей, а люди закупают бензин впрок.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство Великобритании планирует привлечь военнослужащих, в качестве водителей бензовозов для доставки бензина на опустевшие АЗС.