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В мире27 сентября 2021 16:38

В Великобритании на заправке несколько человек подрались из-за дефицита бензина

Ситуация с дефицитом топлива дошла до такой степени, что на заправках образовались огромные очереди из автомобилей
Наталья СМИРНОВА
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Проблемы с бензином начались в Великобритании несколько месяцев назад

Проблемы с бензином начались в Великобритании несколько месяцев назад

Фото: REUTERS

На одной из автозаправок в Великобритании произошла драка из-за нехватки бензина. Инцидент случился в Западном Суссексе - дрались двое мужчин, потом в разборки вмешались еще несколько человек.

Согласно видеозаписи, опубликованной изданием The Sun, мужчины успели обменяться несколькими ударами и оскорблениями. Когда они собирались перейти к более решительным действиям, их разняли свидетели происшествия. Люди за кадром просят дерущихся остановиться, иначе они вызовут полицию.

Проблемы с бензином начались в Великобритании несколько месяцев назад из-за перебоев в цепочке поставщиков продовольствия и нехватки водителей бензовозов. Сегодня ситуация с дефицитом топлива дошла до такой степени, что на заправках образовались огромные очереди из автомобилей, а люди закупают бензин впрок.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство Великобритании планирует привлечь военнослужащих, в качестве водителей бензовозов для доставки бензина на опустевшие АЗС.

Лондонцы, ожидающие в длинных очередях, разочарованы нехваткой бензина