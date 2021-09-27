Правительство Британии планирует привлечь армию для доставки бензина на АЗС

Проблема заключается в том, что бензин некому доставлять на заправки Фото: REUTERS

Правительство Великобритании планирует привлечь военнослужащих, в качестве водителей бензовозов для доставки бензина на опустевшие АЗС. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Премьер-министр страны Борис Джонсон в ближайшее время должен принять решение о подключении военных для решения логистического кризиса. Операция уже получила название Escalin. Военнослужащие, имеющие квалификацию водителей большегрузного транспорта, приступят к ее осуществлению в ближайшие дни.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг заявил, что в королевстве нет проблем с топливом, а на нефтеперерабатывающих предприятиях и в хранилищах достаточно бензина. Проблема заключается в том, что бензин некому доставлять на заправки.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Великобритании закрываются АЗС из-за нехватки водителей грузовиков. Жители в панике начали скупать бензин. Власти Британии временно разрешили картельные сговоры в топливном бизнесе. Временная отмена действия Закона о конкуренции от 1998 года поможет топливным компаниям свободно обмениваться данным и совместно принимать решения об оптимизации поставок.