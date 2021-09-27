Денис Проценко продолжит работать в системе здравоохранения Москвы

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко продолжит работать в столичной системе здравоохранения. Он будет совмещать эту деятельность с новыми обязанностями - главы комиссии "Единой России" по здравоохранению. Назначить его на эту должность решил президент Владимир Путин по итогам парламентских выборов, на которых Проценко выступал одним из пяти лидеров партии.

Как сообщил Проценко в своем Телеграм-канале, за два с половиной месяца работы с командой "Единой России" им удалось построить качественную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в России.

"Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации народной программы ["Единой России]", - заявил Проценко.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу и глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не пойдут в Государственную думу.