Опрос: большинство россиян недовольны отпуском из-за закрытых границ и высоких цен

Опрос показал, что большинство россиян недовольны своим отпуском из-за закрытых границ и высоких цен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство граждан России остались недовольны своим отпуском из-за отсутствия возможности поехать туда, куда хочется, и высоких цен.

Как пишет ТАСС, опрос проводился 16, 18, 19 сентября среди 1,6 тысяч россиян от 18 лет. Выяснилось, что 23 процента респондентов остались недовольны своим отдыхом в 2021 году.

40 процентов россиян объяснили своей недовольство отсутствием возможности поехать туда, куда хочется. Еще 13 процентов остались недовольны высокими ценами. По 9 процентов отметили, что недовольство вызвала погода и то, что отдых был слишком коротким.

В отпуске в России респондентам понравился чистый воздух, климат, хорошая погода и теплое море. Почти 40 процентов опрошенных считают, что отдых в России изменился в лучшую сторону.

Ранее опрос показал, что около половины россиян готовы переехать в новые города Сибири. Основными причинами такого решения граждане называют гарантированную работу и большую зарплату. Согласно результатам опроса «безусловно готовы» переехать на новое место жительства 7% респондентов, ещё 41% опрошенных сообщили о своей готовности переехать туда при определённых условиях. Не захотели жить в таких городах 51% граждан.