Работа по контролю за соблюдением масочного режима ведется в Москве с 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк во время встречи с журналистами в понедельник, 27 сентября.

Он отметил, что работа по контролю за соблюдением масочного режима ведется с 2020 года и, с момента старта, не останавливается. В частности, в столице существуют мобильные группы, которые регулярно проверяют кафе, рестораны, магазины и другие объекты на соблюдение установленных правил. Однако не всегда их могут порадовать исполнением требований властей.

"На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", - заявил Немерюк.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 сентября Россия показала рекорд по смертности от коронавируса, который впервые был установлен в августе 2021 года - более 800 человек в сутки. При этом в Москве смертность поднялась до уровня начала сентября.