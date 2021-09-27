Facebook приостановил разработку приложения Instagram Kids

Компания Facebook приостановила разработку приложения для детей младше 13 лет Instagram Kids. Фото: Shutterstock

Компания Facebook приостановила разработку приложения для детей младше 13 лет Instagram Kids. Об этом сообщается на официальном сайте социальной сети.

"Мы решили приостановить этот проект. Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями, на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта", - заявил глава Instagram Адам Моссери.

В компании отметили, что дети уже подключены к интернету.

"Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие опыта, который соответствует их возрасту и который разработан специально для них, намного лучше, чем то, что есть сейчас", - говорится в заявлении.

Предполагалось, что в детской версии социальной сети не будет рекламы, а контент будет соответствовать возрасту пользователей. Родители смогли бы ограничивать время, которые дети смогут провести в приложении.

Сайт kp.ru рассказывал, что Роскомнадзор начал создавать реестр социальных сетей по закону о самоконтроле. В новый реестр уже включили YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Likee, «ВКонтакте» и «Одноклассники».