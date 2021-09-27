Киев допустил прекращение транзита газа в Венгрию через Украину Фото: REUTERS

Киев видит риски полной остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины после заключенного контракта на поставки голубого топлива между Будапештом и «Газпромом», заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон.

«Мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – сообщил он своей страницы в Facebook.

Макогон заявил, что как только у «Газпрома» появилась техническая возможность обойти транзит газа через Украину, он сразу же пустил его по своим собственным транзитным газопроводам.

Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать с «Газпромом» новый контракт на поставки газа в обход Украины. Соглашение между Венгрией «Газпромом» является «политизированным и экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины», говорится в заявлении ведомства.

Как писал сайт kp.ru, Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. «Газпром» будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.