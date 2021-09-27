Путин поручил представить предложения по улучшению системы зарплаты педагогов до декабря 2021 года

Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению системы оплаты труда педагогов до декабря 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения Сергею Кравцову и губернаторам регионов РФ до 1 декабря 2021 года представить предложения о совершенствовании системы оплаты труда педагогов. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

- Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста, — гласит текст документа.

Напомним, правительство выделит свыше 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в 34 российских регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Отмечается, что на выделенные средства в ближайшие годы планируют построить 128 современных школ, а также появится свыше 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. Всего на строительство школ в 2021-2024 годах из федерального бюджета собираются выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".