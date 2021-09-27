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Политика27 сентября 2021 19:45

Путин поручил представить предложения по улучшению системы зарплаты педагогов до декабря 2021 года

Поручение было дано Минпросвещения и губернаторам регионов РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению системы оплаты труда педагогов до декабря 2021 года

Владимир Путин поручил представить предложения по улучшению системы оплаты труда педагогов до декабря 2021 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения Сергею Кравцову и губернаторам регионов РФ до 1 декабря 2021 года представить предложения о совершенствовании системы оплаты труда педагогов. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

- Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста, — гласит текст документа.

Напомним, правительство выделит свыше 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в 34 российских регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Отмечается, что на выделенные средства в ближайшие годы планируют построить 128 современных школ, а также появится свыше 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. Всего на строительство школ в 2021-2024 годах из федерального бюджета собираются выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".