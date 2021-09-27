Количество контрольных в школах России сократят по поручению Путина

Поручение Путина направлено на обеспечение "обоснованного режима контроля знаний" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля и адресовано Рособрнадзору, Минпросвещения и региональным властям.

Путин просит ведомства и чиновников проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Также президент попросил обратить внимание в связи с этим вопросом на актуальность задач мониторинга и качества образования.

Как ранее писал сайт kp.ru, на сайте главы государства был опубликован перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета 25 сентября. В частности, в России появится телевизионное шоу "Учитель года", посвященное преподавателям. Президент страны Владимир Путин распорядился не только создать такую телепередачу, но и предусмотреть ее финансирование.