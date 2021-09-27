Путин поручил рассмотреть госрегулирование информации для детей в интернете

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере образования по итогам заседания президиума Государственного Совета 25 сентября 2021 года. В частности, глава государства попросил правительство и комиссию Госсовета рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информации для детей в интернете.

Как сообщается на сайте Кремля, доложить об этом ответственные за проект должны до 1 марта 2022 года. А к 1 декабря 2021 года Минпросвещения и власти регионов должны разработать и утвердить требования к образовательным организациям в части инклюзивного образования.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин также сократить число контрольных и проверочных работ в школах. Распоряжение адресовано Рособрнадзору, Минпросвещения и региональным властям. Оно направлено, согласно документу, на обеспечение "обоснованного режима контроля знаний".