ООН получила 131 миллион долларов на помощь Афганистану

Всего Кабул получит в качестве гуманитарной помощи 1,2 миллиарда долларов Фото: REUTERS

ООН получила 131 миллион долларов от участников конференции по гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 27 сентября.

По словам Дюжаррика, на данный момент собрано 21,7% от заявленной суммы в 606 миллионов долларов. Именно столько необходимо собрать для Афганистана до конца 2020 года, считают в ООН, пишет ТАСС.

Всего же Кабул получит в качестве гуманитарной помощи 1,2 миллиарда долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощь афганскому народу оказывают страны и в частном порядке. В частности, как заявил спецпредставитель президента РФ и директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов, Россия планирует отправить Афганистану гуманитарную помощь и прорабатывает этот вопрос. Ожидается, что Москва отправит Кабулу продовольствие и медикаменты. На какую сумму - неизвестно.