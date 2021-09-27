Джо Байден поставил третью прививку от коронавируса

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса. Бустерная доза - это способ повторно подвергнуть организм воздействию антигенов, чтобы инициировать вторую часть иммунного ответа.

Трансляцию процедуры проводили центральные американские телеканалы, в частности, NBC. В эфире Байден пошутил, пока ему ставили прививку.

"Знаю, так не кажется, но я старше 65 лет, гораздо старше, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня", - сказал президент, напомнив, что бустеры - это очень важно.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин прививался российской вакциной "Спутник V". Сейчас глава государства находится на самоизоляции, так как в его окружении были обнаружены случаи коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ежедневно отвечает на вопросы о его здоровье. По словам представителя Кремля, Путин чувствует себя хорошо.