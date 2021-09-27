Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, который работает в режиме самоизоляции, чувствует себя нормально. Такое заявление в понедельник, 27 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, все нормально», - приводит РИА Новости слова представитель Кремля, который таким образом ответил на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон.

Напомним, 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном его российский коллега сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении. Пресс-секретарь главы государства отметил, что в окружении Путина заболели главным образом те, кто принимает участие в обеспечении его работы, а также уточнил, что сроки самоизоляции президент пока не ясны.