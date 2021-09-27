Политологи оценили шансы Шольца и Лашета стать следующим канцлером Германии после Ангелы Меркель Фото: REUTERS

В Германии прошли парламентские выборы. Больше всех голосов досталось Социал-демократической партии Германии — 25,7% голосов. Лидер партии — Олаф Шольц.

Партийный блок действующего канцлера страны Ангелы Меркель ХДС/ХСС с лидером Армином Лашетом набрал 24,1% голосов избирателей.

Меркель пророчила своим приемником как раз Лашета, но победа СДПГ внесла свои коррективы. Теперь шансы вице-канцлера Олафа Шольца серьезно возросли.

Политолог Дмитрий Солонников отмечает, что победа будет за тем, кто первым сможет собрать коалицию партий.

До выборов партия ХДС Армина Лашета работала в тандеме с партнерами ХСС. С ними в коалиции так же находилась СДПГ. Но теперь объединяться они не спешат.

Не менее важно сейчас расположение Свободной демократической партией и «Зеленых», которые так же получили партийные портфели. Судьба победителя во многом будет определяться, кто получит поддержку от указанных партий. При этом существует риск, что «Свободные демократы» и «Зеленые» могут требовать от ХДС-ХСС и СДПГ неслыханных преференций. Вплоть до блокировки «Северного потока — 2».

Партия «Зеленых» известна своей антироссийской риторикой, сообщает Пятый канал.

В свою очередь руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что несмотря на попытку обострить взаимоотношение с Россией, ни Лашет, ни Шальц не пойдут на этот шаг.

- «Красные линии» сохранятся при любом канцлере. В любом случае конструктивно-критическое взаимодействие сохранится, - отметил политолог в беседе с ФАН.