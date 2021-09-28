Google прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android с 27 сентября 2021

Google прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android Фото: REUTERS

С 27 сентября 2021 года американская корпорация Google отключит поддержку своих сервисов на устройствах, на которых установлены устаревшие версии операционной системы (ОС) Android.

«Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия ОС 2.3.7 или ниже», - говорится в сообщении службы технической поддержки компании.

Отмечается, что это делается ради безопасности пользователей. Техподдержка предупредила, что обладатели смартфонов со старой версией ОС при попытке входа в свои учетные записи столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут воспользоваться электронной почтой, заходить в свои аккаунты на YouTube и пользоваться картами.

Поэтому компания призывает всех обновить систему Android до версии 3.0 или выше. На сегодняшний денно последняя версия этой ОС – Android 11, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, эксперты компании Synopsys оценили безопасность самых популярных скачиваемых Android-приложений. Оказалось, что в 60% приложений имеется как минимум одна уязвимость. А всего специалисты обнаружили 3137 уникальных проблем, которые могут привести к утечке или потере данных.